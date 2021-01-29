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Ректор БСУ подтвердила: Завотделом присвоила 140 тыс. манатов студентов

Ректор БСУ подтвердила: Завотделом присвоила 140 тыс. манатов студентов Ректор Бакинского славянского университета (БСУ) Нурлана Алиева прокомментировала информацию о присвоении заведующей отделом заочного и дополнительного образования вуза Дюрданой Алиевой платы за обучение студентов.
Наука и образование
29 января 2021 г. 11:25
Ректор БСУ подтвердила: Завотделом присвоила 140 тыс. манатов студентов
Нурлана Алиева
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Ректор Бакинского славянского университета (БСУ) Нурлана Алиева прокомментировала информацию о присвоении заведующей отделом заочного и дополнительного образования вуза Дюрданой Алиевой платы за обучение студентов.

Ректор сообщила Report, что Дурдана Алиева была освобождена от занимаемой должности 20 ноября 2020 года по собственному желанию.

"С началом экзаменов осеннего семестра преподаватель, временно исполняющий ее обязанности, проинформировал студентов о продолжительности сессии, расписании занятий, плате за обучение и т. д. Тогда и выяснилось, что плату за обучение заведующая кафедрой незаконно собирала лично со студентов под предлогом, что внесет их в бюджет, но не делала этого. И это при том, что в университете установлен терминал Kapital Bank-а для внесения оплаты за обучение.

В связи с инцидентом в отделе заочного и дополнительного образования была создана комиссия для изучения ситуации с оплатой обучения. В ходе проведенного комиссией разбирательства выяснилось, что, злоупотребляя ситуацией, сложившейся в связи с пандемией, Д.Алиева получала оплату за обучение студентов либо путем перечисления на свой банковский счет, либо встречалась с ними в разных местах и забирала эти средства лично.

Также было установлено, что эти средства составляют около 140 тысяч манатов.

Для полной ясности бывшая заведующая отделом заочного и дополнительного образования Д.Алиева была приглашена в университет, мы потребовали от нее объяснений. В ходе разговора Алиева призналась, что обманула студентов и собрала с них различные суммы.

Члены комиссии заявили ей о необходимости в кратчайшие сроки вернуть средства в бюджет университета. Но, несмотря на обещание вернуть присвоенные средства в указанный срок, она не выполнила его, а при следующем приглашении в университет вовсе отказалась приехать, также она сменила адрес проживания.

Информация по данному вопросу была доведена до Министерства образования Азербайджанской Республики, до административных органов", - сообщила ректор университета.

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Версия на азербайджанском языке BSU-nun rektoru şöbə müdirinin pulları mənimsədiyini təsdiqlədi: "140 min manat zərər dəyib"

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