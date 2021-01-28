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Завотделом БСУ подозревается в присвоении платы за обучение студентов

Завотделом БСУ подозревается в присвоении платы за обучение студентов В Азербайджане сотрудник университета обвиняется в растрате денег, принадлежащих студентам.
Происшествия
28 января 2021 г. 15:07
Завотделом БСУ подозревается в присвоении платы за обучение студентов

В Азербайджане сотрудник университета обвиняется в растрате денег, принадлежащих студентам.

Как сообщает Report, отмечается, что заведующая отделом дополнительного и заочного образования Бакинского славянского университета (БСУ) доцент Дюрдана Алиева присвоила 1 000 - 7 000 манатов, выплаченных более чем 100 студентами в качестве платы за обучение.

После инцидента заведующая отделом была уволена.

В правоохранительных органах Report подтвердили факт, отметив, что в настоящее время по делу проводится расследование.

А в университете Report заявили, что по данному вопросу будет сделано заявление.

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Версия на азербайджанском языке BSU-nun şöbə müdiri 100-dən çox tələbənin təhsil haqqını mənimsəyib

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