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Ректор БГУ прокомментировал отравление студентов

Ректор БГУ прокомментировал отравление студентов

"Инцидент произошел не в общежитии, а в арендованной студентами квартире''.

Как сообщает Report, об этом заявил ректор Бакинского государственного университета Эльчин Бабаев, говоря о состоянии двух студентов, доставленных сегодня утром в Клинический медицинский центр. 

По его словам, такие вопросы не следует преувеличивать: "Это оказывает на всех психологическое воздействие. Один из пострадавших является студентом нашего, а второй - другого вуза". 

Э.Бабаев также внес ясность в распространившиеся сообщения об инциденте, произошедшем в общежитии БГУ 21 ноября.

Он отметил, что инцидент с отравлением никак не связан со столовой университета: "Я однозначно отрицаю это. Все прояснится в ходе следствия. Я и сам кушаю в университетской столовой. Там все на высшем уровне. Продукты также хорошего качества. Связывать это друг с другом - было бы предвзято. На встречах со студентами мы просим обращать внимание на питание". 

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