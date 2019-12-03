Ректор БГУ прокомментировал отравление студентов

"Инцидент произошел не в общежитии, а в арендованной студентами квартире''.

Как сообщает Report, об этом заявил ректор Бакинского государственного университета Эльчин Бабаев, говоря о состоянии двух студентов, доставленных сегодня утром в Клинический медицинский центр.

По его словам, такие вопросы не следует преувеличивать: "Это оказывает на всех психологическое воздействие. Один из пострадавших является студентом нашего, а второй - другого вуза".

Э.Бабаев также внес ясность в распространившиеся сообщения об инциденте, произошедшем в общежитии БГУ 21 ноября.

Он отметил, что инцидент с отравлением никак не связан со столовой университета: "Я однозначно отрицаю это. Все прояснится в ходе следствия. Я и сам кушаю в университетской столовой. Там все на высшем уровне. Продукты также хорошего качества. Связывать это друг с другом - было бы предвзято. На встречах со студентами мы просим обращать внимание на питание".