Ректор БГУ назначил начальника управления своим советником

Ректор БГУ назначил начальника управления своим советником

19 сентября, 2019 15:11

https://report.az/storage/news/6aed5528c85386e4075fd7b7c4aab1e4/ed9d4aa5-0225-41b2-bc44-7eddc6818d66_292.jpg Еще один советник ректора Бакинского государственного университета (БГУ) отстранен от должности. Как сообщает Report, соответствующий приказ подписал ректор учебного заведения Эльчин Бабаев. Согласно приказу, советник ректора БГУ по финансовым вопросам Мазахир Султанов освобожден от занимаемой должности. Другим приказом Э.Бабаева на эту должность назначен Мирза Мирзаев. До назначения М.Мирзаев занимал пост начальника Сураханского управления №11 Агентства государственного казначейства министерства финансов.

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