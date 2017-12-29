Ректор Бакинской высшей школы нефти: 2017 год превзошел наши ожидания - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ В преддверии наступления нового года ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов дал интервью средствам массовой информации, посвященное итогам уходящего 2017 года, которое Report предлагает вашему вниманию.

- Эльмар муаллим, 2017 год подходит к концу. По вашей оценке, каким он был для Азербайджана?

- Думаю, этот год всем нам запомнится, потому что он вписал важные события в историю Азербайджана. Это особенно проявилось в нефтегазовой сфере. В этом году подписано новое соглашение о дальнейшей разработке нефтяного месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" в Каспийском море, состоялось открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и, наконец, наша страна отметила добычу двух миллиардов тонн нефти в стране с начала промышленной разработки месторождений. Этими достижениями может гордиться каждый азербайджанец.

- А каким этот год был для Бакинской высшей школы нефти?

- Этот год для Бакинской высшей школы нефти был ознаменован многими успехами. Самое значительное событие – это открытие первого мая кампуса вуза с участием президента страны Ильхама Алиева. Затем была церемония вручения дипломов нашим первым выпускникам. А позже состоялся прием первых студентов магистратуры БВШН.

В этом году мы не только опередили другие вузы по многим показателям, но и превзошли собственные достижения прошлых лет. По данным Государственного экзаменационного центра, по сравнению с другими высшими учебными заведениями Азербайджана, в БВШН был самый высокий проходной балл для поступления в вуз в этому году – 679 баллов, и все абитуриенты, поступавшие в Высшую школу, сумели стать студентами в ходе первого тура экзаменов. Самой востребованной в этом году стала специальность инженера по автоматизации процессов. Для поступления на учебу в БВШН по этой специальности нужно было набрать не меньше 685 баллов, что стало рекордом по стране. Как вы знаете, по данным Государственного экзаменационного центра, эта профессия в 2017 году стала "Специальностью года".

Но этим наши достижения не ограничиваются. Хочу отметить, что все семь абитуриентов, поступавших в вузы страны по первой группе специальностей и набравших 700 баллов, выбрали для получения высшего образования БВШН. Высшая школа стала рекордсменом и по числу студентов, поступивших в вузы по первой группе специальностей и ставших президентскими стипендиатами. В этом году из 25 первокурсников, удостоенных президентской стипендии по итогам вступительных экзаменов в этой группе, 24 – студенты нашего вуза.

Для меня всегда главным было достижение результата, и мы можем гордиться итогами 2017 года. Первые выпускники БВШН успешно начали свою профессиональную деятельность в крупных отраслевых компаниях, которые нуждаются в высококвалифицированных инженерах, владеющих английским языком. Девяносто четыре процента из них сегодня работают в таких транснациональных компаниях, как SOCAR, Petkim, Star, BP, Schlumberger, Halliburton, Maire Tecnimont и других. Остальные выпускники продолжают учебу в магистратуре и докторантуре в Азербайджане, а также в престижных университетах Европы и США.

- Эльмар муаллим, а что ожидает Бакинскую высшую школу нефти в 2018 году? Будет ли новый год таким же успешным?

- Мы ожидаем, что следующий год будет для нас еще более результативным. Мы уже сейчас ведем большую работу, чтобы начать прием студентов по новым специальностям. Мы также планируем увеличить число принимаемых студентов. Для этого у нас есть все возможности: профессиональные преподаватели, материально-техническая база, социальная инфраструктура. Но обо всех планах говорить не стану: вы сами станете свидетелями того, как они реализуются.

В заключение, пользуясь возможностью, хочу поздравить весь азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев всего мира и с наступающим Новым годом.

- Эльмар муаллим, благодарим вас за то, что поделились своими мыслями об итогах уходящего года и планами на будущий год.