Рамиль Бахтизин: Азербайджанские вузы представляют интерес для российских студентов

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ "Ассоциация российских и азербайджанских вузов поможет более эффективно использовать потенциал двух стран для продвижения и развития образования". Как сообщает Report, об этом заявил ректор Университета АДА Хафиз Пашаев на открытии Форума университетов Азербайджана и России в Баку.

Х. Пашаев выразил надежду, что данный форум даст толчок для активизации связей между вузами Азербайджана и России.

Ректор Сумгайытского государственного университета Эльхан Гусейнов заявил, что проведение подобного форума создаст хорошую возможность для обмена и передачи опытом в области образования, налаживания студенческого обмена и укрепления отношения между вузами Азербайджана и России. Наряду с этим Э. Гусейнов отметил наличие возможностей расширения сотрудничества в рамках уже существующих форматов. "Нужно, чтобы страны стремились к созданию общего образовательного пространства для налаживания выпуска специалистов в соответствующих сферах", - отметил ректор Сумгайытского государственного университета.

В свою очередь ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета Рамиль Бахтизин заявил, что отношения между российским и азербайджанским народами имеет давнюю историю. "Исторически Баку является центром нефтяной науки", - отметил Р. Бахтизин. Подчеркнув активное экономическое развитие Азербайджана, Р. Бахтизин заявил, что азербайджанские вузы представляют интерес для российских студентов. По его мнению, Ассоциация российских и азербайджанских вузов - именно та площадка, на которой можно наладить конструктивный диалог между университетами.

Отметим, что меморандум о создании Ассоциации российских и азербайджанских вузов будет подписан завтра в Баку.