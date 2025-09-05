Регистрация поступивших на вакантные места бакалавриата начнется со следующей недели
Наука и образование
- 05 сентября, 2025
- 13:18
Процесс регистрации для поступивших на вакантные места в вузы на уровне бакалавриата начнется 9 сентября в 11:00.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).
Абитуриенты (суббакалавры) могут подать заявку, зарегистрировавшись в системе https://portal.edu.az/ и выбрав услугу "Регистрация обучающегося на ступень высшего и среднего специального образования".
Регистрация завершится 15 сентября в 18:00.
Лица, не прошедшие регистрацию с использованием соответствующей услуги и не получившие подтверждение от учебного заведения, будут исключены из списка поступивших.
Последние новости
14:00
В центре Баку демонтируют незаконные конструкции на фасаде исторического зданияИнфраструктура
13:55
Эльнур Мамедов: Перу предлагает отменить визовый режим с АзербайджаномТуризм
13:50
За 8 месяцев 2025 года в Азербайджане было выполнено 203 трансплантации органовЗдоровье
13:36
Производство шелковых ковров в Азербайджане увеличилось почти вдвоеБизнес
13:32
Центр 4SIM в Азербайджане выбрал аудитораФинансы
13:22
Верховный суд вынес решение по уголовному делу обвиняемых по "Тертерскому делу"Происшествия
13:21
Оборот через новые кассовые аппараты в Азербайджане вырос на 12,3%Финансы
13:20
Юрий Гусев встретился с послом Словакии в АзербайджанеВнешняя политика
13:18