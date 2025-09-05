Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Регистрация поступивших на вакантные места бакалавриата начнется со следующей недели

    Наука и образование
    • 05 сентября, 2025
    • 13:18
    Регистрация поступивших на вакантные места бакалавриата начнется со следующей недели

    Процесс регистрации для поступивших на вакантные места в вузы на уровне бакалавриата начнется 9 сентября в 11:00.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

    Абитуриенты (суббакалавры) могут подать заявку, зарегистрировавшись в системе https://portal.edu.az/ и выбрав услугу "Регистрация обучающегося на ступень высшего и среднего специального образования".

    Регистрация завершится 15 сентября в 18:00.

    Лица, не прошедшие регистрацию с использованием соответствующей услуги и не получившие подтверждение от учебного заведения, будут исключены из списка поступивших.

