Регистрация поступивших на вакантные места бакалавриата начнется со следующей недели

Процесс регистрации для поступивших на вакантные места в вузы на уровне бакалавриата начнется 9 сентября в 11:00.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Абитуриенты (суббакалавры) могут подать заявку, зарегистрировавшись в системе https://portal.edu.az/ и выбрав услугу "Регистрация обучающегося на ступень высшего и среднего специального образования".

Регистрация завершится 15 сентября в 18:00.

Лица, не прошедшие регистрацию с использованием соответствующей услуги и не получившие подтверждение от учебного заведения, будут исключены из списка поступивших.