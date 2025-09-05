Gələn həftədən bakalavriat səviyyəsinin boş qalan yerlərinə qəbul olunanların qeydiyyat prosesi başlayır
Elm və təhsil
- 05 sentyabr, 2025
- 12:46
Bakalavriat səviyyəsi üzrə ali təhsil müəssisələrinin boş qalan yerlərinə qəbul olunanlar üçün qeydiyyat prosesinə 9 sentyabr 2025-ci il saat 11:00-da start veriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) məlumat yayıb.
Bildirilib ki, abituriyentlər (subbakalavrlar) https://portal.edu.az/ sistemindən qeydiyyatdan keçərək "Ali və orta ixtisas təhsili pilləsinə təhsilalan qeydiyyatı" xidmətini seçməklə müraciət edə bilərlər.
Elektron sistem üzrə qeydiyyat 15 sentyabr 2025-ci il saat 18:00-da yekunlaşacaq.
Müvafiq xidmətdən istifadə etməklə qeydiyyatdan keçməyən və təhsil müəssisəsindən təsdiq almayan şəxslər qəbul olunanların siyahısından xaric ediləcəklər.
Son xəbərlər
14:09
Avropa çempionatının seçmə mərhələ oyunu qəza səbəbindən təxirə salınıbFutbol
14:01
Elnur Məmmədov: Peru Azərbaycanla viza rejimini tamamilə ləğv etməyi təklif edirTurizm
14:00
İqtisadi Elmi Tədqiqat İnstitutu auditor seçibMaliyyə
13:40
Azərbaycan Həndbol Federasiyasının rəsmisi: "Komandalarımızın təcrübəsi çox olsaydı, xatirə turnirində daha yüksək yerlər tutardılar"Futbol
13:40
Bakının 28 May küçəsindəki tarixi abidənin icazəsiz konstruksiyaları sökülürİnfrastruktur
13:29
Azərbaycanda 544 nəfər ölümündən sonra donor olmaq üçün qeydiyyatdadır - RƏSMİSağlamlıq
13:26
Yuri Qusev Slovakiyanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşübXarici siyasət
13:23
Putin Türkiyə və Özbəkistandakı səfirləri dəyişibRegion
13:21