    Gələn həftədən bakalavriat səviyyəsinin boş qalan yerlərinə qəbul olunanların qeydiyyat prosesi başlayır

    Elm və təhsil
    • 05 sentyabr, 2025
    • 12:46
    Gələn həftədən bakalavriat səviyyəsinin boş qalan yerlərinə qəbul olunanların qeydiyyat prosesi başlayır

    Bakalavriat səviyyəsi üzrə ali təhsil müəssisələrinin boş qalan yerlərinə qəbul olunanlar üçün qeydiyyat prosesinə 9 sentyabr 2025-ci il saat 11:00-da start veriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, abituriyentlər (subbakalavrlar) https://portal.edu.az/ sistemindən qeydiyyatdan keçərək "Ali və orta ixtisas təhsili pilləsinə təhsilalan qeydiyyatı" xidmətini seçməklə müraciət edə bilərlər. 

    Elektron sistem üzrə qeydiyyat 15 sentyabr 2025-ci il saat 18:00-da yekunlaşacaq.

    Müvafiq xidmətdən istifadə etməklə qeydiyyatdan keçməyən və təhsil müəssisəsindən təsdiq almayan şəxslər qəbul olunanların siyahısından xaric ediləcəklər.

    Регистрация поступивших на вакантные места бакалавриата начнется со следующей недели

