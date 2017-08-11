Разрешена проблема граждан Азербайджана, желающих обучаться в венгерских вузах

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Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Завершился отбор азербайджанских студентов, желающих получить образование в венгерских вузах в 2017-2018 учебном году.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства образования.

Отбор, организованный в рамках "Рабочей программы по 2015-2017 годам между министерством образования Азербайджанской Республики и министерством человеческих ресурсов Венгрии", производился министерством образования Азербайджанской Республики совместно с венгерской стороной.

Как результат отбора, право на получение образования в венгерских вузах получили 200 человек.

Большинство студентов получили право на обучение в венгерских университетах Debrecen University, Budapest Business School, Corvinus University of Budapest и пр. по специальностям экономика, сельское хозяйство, управление бизнесом, туризм и пр.

Из низ 107 человек будут обучаться в магистратуре, 83 - бакалавриате, 10 - докторантуре.

В целом, в 2015-2016 учебном году право на обучение в рамках данной программы получили 51, а в 2016-2017 учебном году - 182 человека.

Напомним, что в вопросе получения образования в Венгрии 40 из 200 студентов возникли проблемы, однако сегодня они были решены.