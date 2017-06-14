Расширяется сотрудничество между НАНА и компанией Clarivate Analytics (Thomson Reuters)

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Президент Национальной Академии Наук Азербайджана, академик Акиф Ализаде принял делегацию во главе с генеральным директором Департамента интеллектуальной собственности и науки компании Clarivate Analytics (Thomson Reuters) по развивающимся странам Вижи Кришнан.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью Управления по связям с общественностью и популяризации науки аппарата Президиума НАНА, во время встречи академик Акиф Ализаде напомнил, что в октябре прошлого года между НАНА и компанией Clarivate Analytics был подписан Договор о сотрудничестве. Он отметил, что, согласно договору, более 40 научно-исследовательских учреждений НАНА и работающие здесь ученые и специалисты получили возможность пользоваться данными платформы Web of Science компании Clarivate Analytics. Поблагодарив руководство компании за данную возможность, академик Акиф Ализаде высоко оценил сотрудничество с Clarivate Analytics и отметил, что данное сотрудничество будет способствовать еще большему развитию науки в Азербайджане, повышению ее авторитета в мире и откроет новые возможности для исследователей.

Затем выступила генеральный директор Департамента интеллектуальной собственности и науки компании Clarivate Analytics по развивающимся странам Вижи Кришнан. Гостья отметила, что главной целью встречи является обсуждение хода совместного сотрудничества между НАНА и Clarivate Analytics и расширения возможностей использования наукометрической (библиометрической) базы данных Web of Science.

В своем выступлении исполнительный директор компании Clarivate Analytics по России и странам СНГ Олег Уткин рассказал о семинарах и тренингах, организованных для ученых и специалистов НАНА, и отметил, что до настоящего времени состоялось более 20-ти тренингов, а в ближайшем будущем планируется осуществление программы сертификации по Web of Science.

Далее директор компании по образовательным программам Валентин Богоров отметил, что если в НАНА будет создана группа, занимающаяся наукометрией, то компания Clarivate Analytics готова оказать данной инициативе всю необходимую методологическую поддержку.

В своем выступлении на мероприятии академик-секретарь НАНА, академик Расим Алигулиев отметил, что сотрудничество между НАНА и Clarivate Analytics открывает широкие перспективы для отечественной науки. Академик выдвинул предложение передавать студентам, которые обучаются на ступени магистратуры и докторантуры, минимальные знания по наукометрии. Представители компании поддержали данное предложение и подчеркнули, что это будет способствовать увеличению числа научных публикаций из Азербайджана в авторитетных научных журналах.

Представитель Clarivate Analytics по Азербайджану и эксперт по научно-информационным ресурсам Айгюн Бабазаде сообщила, что при поддержке Управления науки и образования и Управления международных связей аппарата Президиума НАНА, аналитиков и экспертов проделана огромная работа по созданию профиля Академии в базе данных.

На встрече также приняли участие начальник Управления науки и образования аппарата Президиума НАНА, член-корреспондент НАНА Аминага Садыгов, руководитель Управления международных связей, доктор философии по биологии Эсмира Алирзаева и руководитель Управления по связям с общественностью и популяризации науки Зульфугар Фарзалиев.