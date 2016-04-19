Радио и телевидение БГУ начали пробные вещания

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Ректор Бакинского государственного университета (БГУ) академик Абель Магеррамов ознакомился с проделанными работами в телевизионном и радио студиях факультета журналистики, которые начали свою деятельность.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу вуза, заведующий кафедрой телевизионной и радиожурналистики Айнур Керимова рассказала про медиа комплекс БГУ. Ректор прослушал первое пробное вещание радиостудии, дал интервью телестудии комплекса. Заслушаны выступления преподавателей и студентов факультета, которые в рамках сотрудничества БГУ и Тюрского агентства сотрудничества и координации (TİKA) прошли стажировку в TRT.

Тем самым завершились работы, проводимые в рамках очередного этапа проекта TİKA "Обновление учебных программ факультета журналистики БГУ и поддержка инфраструктуры технического образования". Начались отвечающие высоким технологиям пробные вещания Радио БГУ и ТВ БГУ.