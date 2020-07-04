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Проживающих в Азербайджане грузин примут в вузы без экзаменов

Проживающих в Азербайджане грузин примут в вузы без экзаменов Решение об этом приняло Министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии
Наука и образование
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4 июля 2020 г. 12:16
Проживающих в Азербайджане грузин примут в вузы без экзаменов

Проживающие в Азербайджане грузины будут поступать в вузы Грузии без экзаменов.

Как передает грузинское бюро Report, решение об этом приняло Министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии.

Решение охватит грузин, которые прошли регистрацию для участия в единых национальных экзаменах, но не смогли поехать в Грузию из-за сложившейся ситуации. 

Согласно решению, у проживающих в Азербайджане около 70 грузинских абитуриентов высшее образование будет финансироваться за счет государства.

Соответствующее решение правительства Грузии нацелено на поддержку проживающих в Азербайджане соотечественников.

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