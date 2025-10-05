ГЭЦ Азербайджана провел экзамен на сертификат бухгалтера

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 5 октября провел I этап экзамена на получение сертификата профессионального бухгалтера (по бухгалтерскому учету).

Об этом сообщили Report в ГЭЦ, экзамен был организован в электронной форме в городах Баку и Нахчыван.

Для проведения экзамена были привлечены 2 общих руководителя экзамена, 8 руководителей экзамена, 42 наблюдателя, 7 сотрудников пропускного режима (охрана).

Экзамен проводился в двух зданиях в течение 3 часов, и кандидатам были представлены 40 тестовых заданий, 30 из которых закрытого типа, 10 - открытого. 20 заданий закрытого типа оцениваются по 1 баллу, 10 заданий - по 2 балла, 8 заданий открытого типа - по 5 баллов, 2 задания - по 10 баллов. Максимально можно заработать 100 баллов.

Всего в экзамене приняли участие 599 человек. Кандидаты имели возможность ознакомиться с результатами заданий закрытого типа по завершении экзамена.

Окончательные результаты будут объявлены через 4 недели после завершения проверки письменных ответов.