​Прошло мероприятие, посвященное 15-летию пресс-службы БГУ

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ В Бакинском государственном университете (БГУ) прошла презентация изданной на трех языках книги "Бакинский государственный университет: 15 лет в зеркале прессы" ("Bakı Dövlət Universiteti: 15 il mətbuat aynasında"). Книги изданы по случаю 15-летия пресс-службы БГУ.

Как сообщает Report, на мероприятии присутствовали ректор БГУ Абель Магеррамов, председатель Совета прессы Азербайджана Афлатун Амашев, исполнительный директор Фонда господдержки развитию СМИ Вугар Сафарли, представители СМИ.

Выступивший А.Магеррамов рассказал о деятельности пресс-службы, достигнутых успехах и отношениях с прессой. Ректор вуза сказал, что книга "Бакинский государственный университет: 15 лет в зеркале прессы" посвящена деятельности университета за последние 15 лет.

Затем выступила руководитель пресс-службы БГУ Парвана Ибрагимова, выступившая на тему "15-летний почетный путь": "Оглядываясь на прошедшие 15 лет, можно сказать, что в течение этого времени СМИ держали в центре внимания события, происходящие в вузе. Азербайджанские СМИ старались передать читателям, слушателям и зрителям все происходящие в БГУ события и факты".

Выступившие декан факультета журналистики БГУ Шамиль Велиев, профессор Джахангир Мамедли рассказали об отношениях между вузом и СМИ и успешной деятельности пресс-службы.

На мероприятии с поздравительной речью также выступили исполнительный директор Фонда господдержки развитию СМИ Вугар Сафарли, заместитель заведующего информационным отделом министерства образования Джасарет Валехов, президент APA Holding Вусаля Махиргызы, которые высоко оценили деятельность пресс-службы БГУ.

Выступивший председатель Совета прессы (СП) Афлатун Амашев вручил руководителю пресс-службы БГУ Парване Ибрагимовой диплом СП.

Затем состоялось награждение нескольких руководителей СМИ, редакторов и журналистов, отличившихся в периодичном распространении объективной информации о БГУ и заботе, проявленной во благо развития науки и образования.

В числе награжденных был также редактор отдела информагентства Report Парвин Аббасов.

Ректор БГУ Абель Магеррамов был удостоен премии "Почетный член пресс-службы БГУ".