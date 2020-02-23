​Прошли вступительные экзамены в магистратуру

Вступительные экзамены в магистратуру прошли в 5 городах республики – Баку, Нахчыване, Гяндже, Мингячевире и Лянкяране в общей сложности в 49 зданиях.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), 15 738 бакалавров подали заявление для участия в экзамене.

Экзамены стартовали во всех зданиях в одно и то же время и длились 3 часа.

Начиная с 24 февраля, в ГЭЦ будет проводиться обработка протоколов экзамена и ответных карт. Результаты экзамена планируется объявить в ближайшие 2-3 дня.