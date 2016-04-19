Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Прошла презентация новой учебной программы "Обучай для Азербайджана".

Как сообщает Report, на презентации присутствовали министр образования Микаил Джаббаров, председатель Правления Kapital Bank Ровшан Аллахвердиев, депутаты, молодежь, представители интеллигенции, СМИ и пр.

Для того, чтобы присутствующие почувствовали себя в школе, здесь была создана атмосфера "класса".

Мероприятие началось с исполнения государственного гимна Азербайджана. Участникам представили видеоматериал, отражающий желание учащихся получить еще большие знания.

Затем прошла презентация новой учебной программы "Обучай для Азербайджана" (www.facebook.com/tfa.az; elektron poçt:info@tfa.az), просмотрели видеоролик, отражающий цель программы, обязательства и возможности участия в программе.

Выступивший министр образования Микаил Джаббаров поделился впечатлениями о значении учебной программы "Обучай для "Азербайджана" ("Azərbaycan üçün öyrət").

Министр отметил, что пилотная программа охватит учащихся общеобразовательных школ Баку, Гянджи, Лянкярана, Шеки и Губы.

Выступившие выразили надежду на успешную реализацию программы.

Затем между министерством образования и Kapital Bank был подписан меморандум о сотрудничестве в связи с программой.