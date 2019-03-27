Пройдет новый конкурс для заключения с педагогами бессрочного трудового договора

Пройдет новый конкурс в целях заключения бессрочного трудового договора с педагогами, работающими в общеобразовательных учебных заведениях Азербайджана по срочного трудовому договору.

Как сообщили Report в минобразования, кандидаты, желающие участвовать в конкурсе, проводимом действующим при Институте профессионального развития работников образования Центре человеческих ресурсов должны с 1-го по 5-ое апреля пройти регистрацию на сайте http://www.miq.edu.az/muqavile/.

Информация о программе и материалах конкурса будет размещена на сайте http://www.miq.edu.az/muqavile/.