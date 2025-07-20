Проходит финальный этап пятого конкурса Yüksəliş

Проходит финальный этап конкурса Yüksəliş.

Проходит финальный этап конкурса Yüksəliş.

Как сообщает Report, в третий день финального этапа принимают участие председатель Организационного комитета, руководитель отдела гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религиозных вопросов Администрации президента Фарах Алиева, помощник президента Азербайджана, руководитель отдела экономических вопросов и инновационной политики развития Администрации президента Азербайджана Шахмар Мовсумов, министр энергетики Парвиз Шахбазов, министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, министр иностранных дел Джейхун Байрамов, министр юстиции Фарид Ахмедов, министр сельского хозяйства Маджнун Мамедов, министр культуры Адиль Керимли, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, министр здравоохранения Теймур Мусаев, министр науки и образования Эмин Амруллаев, председатель Совета директоров ГЭЦ Малейка Аббасзаде, Уполномоченный по правам человека Сабина Алиева, председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров, председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, начальник Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов, председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев, председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Орхан Мамедов, заместитель министра молодежи и спорта, руководитель Рабочей группы конкурса Yüksəliş Фархад Гаджиев.

Участники выполнили задания по кейсу "Внеочередное заседание коллегии" под наблюдением членов Оргкомитета и менторов. Участники, ответившие на вопросы менторов, были оценены руководителями после презентации по кейсу. Так, менторы от каждой команды предоставили оценочный балл одному из финалистов, выделившемуся своей компетенцией в команде. Предоставленный менторский балл был добавлен к общему баллу участников.

Имена победителей пятого конкурса Yüksəliş будут объявлены в течение трех рабочих дней.

Отметим, что в финале соревновались 124 участника, успешно завершивших предыдущие четыре этапа конкурса. В финале участники продемонстрировали свои знания и управленческие навыки, разрешая различные ситуации по "Модели управленческих ролей". На конкурс Yüksəliş, регистрация на который началась 28 февраля 2025 года, подали заявки 16 553 участника. 20 победителей конкурса ожидают возможность получения индивидуальных консультаций по карьерному росту от руководителей управления – топ-менеджеров крупных компаний и руководителей госорганов в течение года, включение в банк кадрового резерва и денежный приз в размере 20 тыс. манатов.

Конкурс Yüksəliş был учрежден Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года. Победители конкурса получают годовой индивидуальный план развития от менторов и денежный приз в размере 20 тыс. манатов для саморазвития.

Соответствующее Распоряжение о проведении пятого по счету конкурса Yüksəliş было подписано президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 18 декабря 2024 года.

ФОТО: Самира Гасанова