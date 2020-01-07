​Проходит церемония прощания с академиком Бахадыром Тагиевым

Началась церемония прощания с известным ученым в сфере физики полупроводников, лауреатом Госпремии, обладателем ордена "Шохрат", завкафедрой Общей и прикладной физики Национальной академии авиации, академиком Бахадыром Тагиевым.
Как сообщает Report, церемония проходит в основном здании Национальной академии наук Азербайджана, наряду с членами семьи покойного в церемонии принимают участие заведующей отделом по вопросам гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Азербайджана Фарах Алиева, президент НАНА Рамиз Мехтиев и другие официальные лица.
Выступившие рассказали о заслугах профессора в области науки.
После церемонии прощания Б.Тагиев будет похоронен во Второй Аллее почетного захоронения.
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