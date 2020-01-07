​Проходит церемония прощания с академиком Бахадыром Тагиевым

© Report / Sultana Ahmadbayli https://report.az/storage/news/421d516b76e7876765a6760a9bd9df89/725697b8-83ec-4940-b89d-6a6e10551295_292.jpg

Началась церемония прощания с известным ученым в сфере физики полупроводников, лауреатом Госпремии, обладателем ордена "Шохрат", завкафедрой Общей и прикладной физики Национальной академии авиации, академиком Бахадыром Тагиевым.

Как сообщает Report, церемония проходит в основном здании Национальной академии наук Азербайджана, наряду с членами семьи покойного в церемонии принимают участие заведующей отделом по вопросам гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Азербайджана Фарах Алиева, президент НАНА Рамиз Мехтиев и другие официальные лица.

Выступившие рассказали о заслугах профессора в области науки.

После церемонии прощания Б.Тагиев будет похоронен во Второй Аллее почетного захоронения.