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Проходит церемония прощания с академиком Бахадыром Тагиевым

​Проходит церемония прощания с академиком Бахадыром Тагиевым
© Report / Sultana Ahmadbayli

Началась церемония прощания с известным ученым в сфере физики полупроводников, лауреатом Госпремии, обладателем ордена "Шохрат", завкафедрой Общей и прикладной физики Национальной академии авиации, академиком Бахадыром Тагиевым.

Как сообщает Report, церемония проходит в основном здании Национальной академии наук Азербайджана, наряду с членами семьи покойного в церемонии принимают участие заведующей отделом по вопросам гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Азербайджана Фарах Алиева, президент НАНА Рамиз Мехтиев и другие официальные лица.

Выступившие рассказали о заслугах профессора в области науки.

После церемонии прощания Б.Тагиев будет похоронен во Второй Аллее почетного захоронения.

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