Проект студентов БВШН вызвал интерес экспертов Японии

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Студенты пятого курса кафедры химической инженерии Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Аскерзаде и Александр Оборовский представляли БВШН и Азербайджан в гранд-финале международного конкурса бизнес-идей в области "зеленых" технологий Climate Launchpad, который прошел в Эдинбурге, столице Шотландии.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью Высшей школы, для участия в конкурсе был отобран инновационный проект Thermo North, над которым студенты работали почти полтора года.

Представленный в числе свыше 135 проектов, которые привезли финалисты из 45 стран мира, он вызвал большой интерес участников и гостей конкурса, а также экспертов в области современных технологий, которые обращались к студентам БВШН за подробной информацией о проекте и предшествующей разработке идеи исследованиям. Кроме того, студенты БВШН получили приглашение принять участие в международной конференции TRANS/SUM по вопросам транспортировки и мобильности технологий (TRANS/SUM: Transportation and Mobility Technology Summit), которая пройдет 6-8 декабря этого года в Токио.

Инновационная идея проекта Thermo North заключается в создании специального материала, который позволяет сохранять оптимальную температуру двигателя автомобиля в холодных климатических и погодных условиях. Как ожидается, проект может заинтересовать транспортные и логистические компании, которые примут участие в конференции TRANS/SUM.