Проект правил орфографии представлен в Кабмин

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) представила в Кабмин проект "Правила орфографии азербайджанского языка".

Об этом Report сообщил директор Института языкознания НАНА, академик Мохсун Нагысойлу.

Он сообщил, что последний вариант проекта состоит из 62 статей: "Не все статьи новые, некоторые статьи изменены".

Отметим, что длившимся несколько месяцев обсуждениям в связи проектом орфографических правил был положен конец на заседании орфографической комиссии, проведенном 13 сентября. После утверждения проекта Кабмином новые правила орфографии вступят в силу.