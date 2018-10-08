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    Проект правил орфографии представлен в Кабмин

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) представила в Кабмин проект "Правила орфографии азербайджанского языка".

    Об этом Report сообщил директор Института языкознания НАНА, академик Мохсун Нагысойлу.

    Он сообщил, что последний вариант проекта состоит из 62 статей: "Не все статьи новые, некоторые статьи изменены".

    Отметим, что длившимся несколько месяцев обсуждениям в связи проектом орфографических правил был положен конец на заседании орфографической комиссии, проведенном 13 сентября. После утверждения проекта Кабмином новые правила орфографии вступят в силу. 

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