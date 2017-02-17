В БВШН прошла встреча, посвященная подведению итогов проекта "Мой внутренний мир"

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) прошла встреча, посвященная подведению итогов проекта "Мой внутренний мир" студентки третьего курса БВШН Пакизы Пашаевой, обучающейся по специальности "Инженерия по автоматизации процессов". Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, мероприятие организовано БВШН совместно с Молодежным объединением партии "Ени Азербайджан", Управлением по вопросам молодежи и спорта Бинагадинского района, Фондом "Знание" при президенте Азербайджанской Республики при финансовой поддержке Фонда молодежи при президенте Азербайджанской Республики. Автор проекта – одна из победительниц восьмого конкурса грантов Фонда молодежи.

Во встрече приняли участие исполнительный директор Фонда молодежи при президенте Азербайджана Фархад Гаджиев, главный редактор газеты "İki sahil" Вюгар Рагимзаде, руководство и преподаватели БВШН, а также студенты, участвовавшие в реализации проекта.

Открывший мероприятие ректор БВШН Эльмар Гасымов поприветствовал его участников, поздравил П. Пашаеву с успешным завершением проекта и пожелал ей дальнейших успехов. Он отметил, что подобные проекты дают возможность молодежи самореализовываться и раскрывать свои способности. Ректор подчеркнул, что для реализации этих проектов студенты БВШН выдвигают свои инициативы и предложения, а Фонд молодежи поддерживает эти идеи и помогает претворять в жизнь.

"Азербайджанская молодежь принимает активное участие во всех сферах жизни общества. Она играет важную роль в проведении мероприятий в политической, экономической, гуманитарной и социальной сферах. Благодаря созданным государством условиям молодежь превратилась в движущую силу общества", - сказал Э. Гасымов.

Исполнительный директор Фонда молодежи при президенте Азербайджана Фархад Гаджиев отметил, что Фонд оказывает финансовую поддержку талантливой молодежи, помогая претворять в жизнь их проекты. Он подчеркнул, что студенты БВШН принимают активное участие в этих проектах и выигрывают конкурсы. "Это еще раз доказывает, что руководство БВШН в лице ее ректора Эльмара Гасымов воспитывает специалистов высшей категории", - сказал Ф. Гаджиев.

Главный редактор газеты "İki sahil" В. Рагимзаде поделился своими впечатлениями о проекте, подчеркнув, что современная молодежь должна уметь реализовывать свой потенциал, повышать знания и развивать таланты, чтобы занять достойное место в обществе.

Автор проекта "Мой внутренний мир" П. Пашаева проинформировала гостей и студентов о своем проекте, отметив, что в его рамках был снят фильм и напечатана книга, в которой участники проекта рассказали о своем внутреннем мире.

В заключение встречи участникам проекта "Мой внутренний мир" были вручены сертификаты.