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Продолжаются экзамены по приему учителей на работу 

Продолжаются экзамены по приему учителей на работу  Сегодня проходят экзамены по приему на работу учителей русского языка и биологии
Наука и образование
17 августа 2020 г. 10:44
Продолжаются экзамены по приему учителей на работу 

Сегодня проходят экзамены по приему на работу учителей русского языка и биологии.

Как сообщили Report в Министерстве образования Азербайджана, экзамены продлятся 18 дней.

Тестовые экзамены проводятся в 32 центрах, организованных в 17 регионах, включая Баку, Гянджу, Сумгайыт, Лянкяран, Масаллы, Ширван, Кюрдамир, Агдаш, Мингячевир, Барду, Агджабеди, Губу, Шамаху, Балакен, Исмайыллы, Агстафу и Товуз.

Кандидаты должны будут ответить на 60 вопросов в течение 90 минут, включая 40 профильных тестовых заданий и еще 20 по методике обучения.

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Версия на азербайджанском языке Müəllimlərin işə qəbulu üzrə imtahanlar davam edir

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