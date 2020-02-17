Продлен срок вступительного экзамена для некоторых абитуриентов ссузов РЕШЕНИЕ

Кабинет министров внес изменения в "Порядок приема студентов в средние специальные учебные заведения Азербайджанской Республики на базе общего среднего образования".

Как передает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Кабмин принял решение на основе предложения Государственного экзаменационного центра.

Согласно решению, срок отдельного экзамена по азербайджанскому языку для абитуриентов, сдающих вступительные экзамены на русском языке, будет длиться час и 30 минут.

Отметим, что ранее длительность экзамена составляла 45 минут.

Напомним, что абитуриенты русского сектора сдают отдельный экзамен по азербайджанскому языку (как государственный язык). На экзамене абитуриентам предоставляется 30 вопросов и максимальный балл составляет 100 баллов.