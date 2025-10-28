Продлен срок регистрации на третью волну Программы развития Азада Мирзаджанзаде
- 28 октября, 2025
- 13:08
Срок регистрации на третью волну Программы Развития Азада Мирзаджанзаде продлен до 31 октября 2025 года.
Как сообщает Report, программа - уникальная инициатива, направленная на развитие лидерских качеств, инновационного мышления и проектного подхода.
Она объединяет талантливых студентов и специалистов из разных регионов страны, предоставляя им возможность участвовать в интенсивных тренингах, работать над собственными проектами и получать профессиональную поддержку от ведущих менторов и практиков.
По итогам первых двух волн 16 победителей из разных регионов уже успешно реализовали свои проекты. Эти инициативы охватывают такие направления, как креативные индустрии, цифровизация, образование, социальное благополучие и другие сферы.
Что ждет участников третьей волны:
Финансовая и организационная поддержка до 5000 манатов для победивших проектов;
Практические тренинги по лидерству, эмоциональному интеллекту, коммуникации, инновационному и критическому мышлению, креативности и управлению проектами;
Опыт индивидуальной и командной работы над реальными инициативами с акцентом на общественную ценность, эффективность и устойчивость;
Менторская поддержка и конструктивная обратная связь от ведущих экспертов;
Возможность расширить сеть профессиональных контактов и познакомиться с лидерами мнений и представителями различных отраслей.
Кто может подать заявку:
Граждане Азербайджана в возрасте от 18 до 35 лет, которые стремятся развиваться, пробовать новое и реализовывать социально значимые идеи с экономическим эффектом.
С подробной информацией о программе и формой регистрации вы можете ознакомиться здесь.