Продлен срок регистрации на третью волну Программы развития Азада Мирзаджанзаде

Срок регистрации на третью волну Программы Развития Азада Мирзаджанзаде продлен до 31 октября 2025 года.

Как сообщает Report, программа - уникальная инициатива, направленная на развитие лидерских качеств, инновационного мышления и проектного подхода.

Она объединяет талантливых студентов и специалистов из разных регионов страны, предоставляя им возможность участвовать в интенсивных тренингах, работать над собственными проектами и получать профессиональную поддержку от ведущих менторов и практиков.

По итогам первых двух волн 16 победителей из разных регионов уже успешно реализовали свои проекты. Эти инициативы охватывают такие направления, как креативные индустрии, цифровизация, образование, социальное благополучие и другие сферы.

Что ждет участников третьей волны:

Финансовая и организационная поддержка до 5000 манатов для победивших проектов;

Практические тренинги по лидерству, эмоциональному интеллекту, коммуникации, инновационному и критическому мышлению, креативности и управлению проектами;

Опыт индивидуальной и командной работы над реальными инициативами с акцентом на общественную ценность, эффективность и устойчивость;

Менторская поддержка и конструктивная обратная связь от ведущих экспертов;

Возможность расширить сеть профессиональных контактов и познакомиться с лидерами мнений и представителями различных отраслей.

Кто может подать заявку:

Граждане Азербайджана в возрасте от 18 до 35 лет, которые стремятся развиваться, пробовать новое и реализовывать социально значимые идеи с экономическим эффектом.

С подробной информацией о программе и формой регистрации вы можете ознакомиться здесь.