Продлен срок регистрации абитуриентов, поступивших в вузы

В Азербайджане продлен срок регистрации на сайте portal.edu.az для абитуриентов, поступивших в высшие учебные заведения (после основного распределения).

Об этом сообщили Report в Государственном экзаменационном центре.

Абитуриенты должны зарегистрироваться на portal.edu.az до 10 сентября 18:00, и выбрать услугу "Регистрация обучающегося в высших и средних специальных учебных заведениях" из списка предоставляемых услуг.

Лица, не прошедшие регистрацию с использованием соответствующей услуги и не получившие подтверждение от учебного заведения, будут исключены из списка поступивших.

Абитуриенты могут уточнить вопросы, связанные с процессом регистрации, через Министерство науки и образования или через портал.

Процесс регистрации для поступивших на оставшиеся плановые места в высших учебных заведениях начнется 9 сентября в 11:00 и продлится до 15 сентября 18:00.