    Продлен срок регистрации абитуриентов, поступивших в вузы

    Наука и образование
    • 08 сентября, 2025
    • 17:08
    Продлен срок регистрации абитуриентов, поступивших в вузы

    В Азербайджане продлен срок регистрации на сайте portal.edu.az для абитуриентов, поступивших в высшие учебные заведения (после основного распределения).

    Об этом сообщили Report в Государственном экзаменационном центре.

    Абитуриенты должны зарегистрироваться на portal.edu.az до 10 сентября 18:00, и выбрать услугу "Регистрация обучающегося в высших и средних специальных учебных заведениях" из списка предоставляемых услуг.

    Лица, не прошедшие регистрацию с использованием соответствующей услуги и не получившие подтверждение от учебного заведения, будут исключены из списка поступивших.

    Абитуриенты могут уточнить вопросы, связанные с процессом регистрации, через Министерство науки и образования или через портал.

    Процесс регистрации для поступивших на оставшиеся плановые места в высших учебных заведениях начнется 9 сентября в 11:00 и продлится до 15 сентября 18:00.

