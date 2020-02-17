​Продлен срок экзамена для учащихся на иностранном языке - РЕШЕНИЕ

Кабмин внес изменения в "Порядок проведения итогового оценивания (аттестации) получающих общее образование".

Как передает Report, решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Кабмин принял решение на основании предложения Государственного экзаменационного центра.

В решении отмечается, что учащиеся общеобразовательных заведений, в которых преподавание ведется не на азербайджанском языке, в рамках выпускного экзамена на уровне общего среднего и полного среднего образования сдают отдельный экзамен по азербайджанскому языку.

На экзаменах учащимся предлагается 30 заданий по азербайджанскому языку. Учащийся может набрать максимум 100 баллов. Ранее длительность экзамена составляла 45 минут.

Согласно решению, отныне экзамен будет длиться 1 час и 45 минут.