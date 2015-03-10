​Приобретена копия дивана Набати

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Приобретена копия хранящегося в Тебризской центральной библиотеке и написанного на родном языке дивана видного представителя азербайджанской литературы XIX века Сеида Абульгасема Набати.

Об этом Report сообщил замдиректор Института рукописей имени Мухаммеда Физули НАНА Паша Керимов. По его словам, здесь собраны 12 од, 37 газелей, 50 четверостиший, 1 куплет, стихи на персидском языке и другие написанные поэтом произведения.

Среди рукописей есть не попавшие в бакинские издания произведения поэта.