Прием граждан в Минобразования приостановлен до 20 апреля

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), Центр приема граждан Министерства образования приостановил свою деятельность до 20 апреля 2020 года.

Об этом Report сообщили в министерстве.

В этот период ответы на поступившие обращения будут передаваться посредством колл-центра 146-1. Граждане также могут обратиться на официальный электронный адрес office@edu.gov.az и воспользоваться различными электронными услугами.

Официальную информацию рекомендуется отслеживать на сайте Министерства образования и страницах ведомства в социальных сетях.