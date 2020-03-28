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Прием граждан в Минобразования приостановлен до 20 апреля

Прием граждан в Минобразования приостановлен до 20 апреля

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), Центр приема граждан Министерства образования приостановил свою деятельность до 20 апреля 2020 года. 

Об этом Report сообщили в министерстве. 

В этот период ответы на поступившие обращения будут передаваться посредством колл-центра 146-1. Граждане также могут обратиться на официальный электронный адрес office@edu.gov.az и воспользоваться различными электронными услугами.

Официальную информацию рекомендуется отслеживать на сайте Министерства образования и страницах ведомства в социальных сетях.

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