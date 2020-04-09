​Приближающаяся к Земле комета начала распадаться

Ученые установили, что ядро кометы "Атлас" под официальным наименованием C/2019 Y4, которая должна была быть заметна с Земли в конце мая, начало распадаться.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте НАНА.

Специалисты до сих пор наблюдали, как яркость объекта постоянно увеличивалась, однако с 3 апреля было зафиксировано снижение яркости кометы, а с 5 апреля при помощи телескопа NEXT были замечены признаки распада ядра.

Астрономы предполагают, что продолжение распада ядра кометы приведет к большему снижению яркости объекта.