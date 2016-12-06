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    Президентский стипендиат БВШН: Моя самая большая мечта освоить профессию и хорошо изучить английский язык

    Я набрала 690 баллов, и это как раз столько, сколько я хотела набрать

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН предлагает интервью президентского стипендиата – студентки БВШН Нигяр Ахмедовой, ответившей на вопросы "10 вопросов Президентскому стипендиату в БВШН".

    - Расскажите, пожалуйста, немного о себе.

    - Я родилась в 1999 году в селе Лекчиплаг Геокчайского района. В 2005 году поступила в первый класс средней школы №1 в этом селе и закончила ее в 2016 году. В этом же году поступила в БВШН на первый курс по специальности "Инженерия по автоматизации процессов". Сейчас я – студентка первого курса и Президентский стипендиат.

    - Вступительные экзамены уже позади. Какие впечатления они оставили у Вас?

    - Во время подготовки к экзаменам я очень переживала, а за неделю до вступительных экзаменов волнение достигло предела. Не знаю почему, но в день самих экзаменов волнения почти не было. Просто постаралась убедить себя, что это просто испытательный тест, а не вступительный экзамен.

    - Сколько баллов Вы набрали?

    - Я набрала 690 баллов, и это как раз столько, сколько я хотела набрать.

    - Почему Вы выбрали именно БВШН?

    - Я посчитала, что из всех вузов только БВШН может дать мне лучшее образование по выбранный специальности, и потому выбрала его.

    - Что Вы можете сказать о роли Вашей семьи в Вашем обучении?

    - Моя семья много делает для того, чтобы я могла учиться, помогает и морально, и морально. Семья всегда меня поддерживает в учебе.

    - О чем Вы больше всего мечтаете?

    - Моя самая большая мечта – освоить профессию и хорошо изучить английский язык. Надеюсь, что в БВШН смогу осуществить эти мечты.

    - Что Вы можете рассказать о своей будущей специальности?

    - О своей будущей профессии могу сказать, что она трудная, но интересная, требующая творческого подхода. Думаю, что в будущем спрос на специалистов этого профиля возрастет и они будут востребованы.

    - А какие у Вас хобби?

    - Мне нравится собирать ручки, а еще я люблю вязать.

    - Какие жанры литературы Вас привлекают?

    - Люблю читать художественную литературу и смотреть художественные фильмы.

    - Есть ли у Вас другие интересы?

    - Если книга интересная, жанр не имеет значения. Больше всего мне нравится "Мартин Иден" Джека Лондона. И очень нравятся произведения Халида Хусейни "Тысяча сияющих солнц" и "Бегущий за ветром".

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