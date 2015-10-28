Президент Турецкого Института Стандартов побывал в БВШН

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) состоялась встреча руководства и профессорско-пре подавательского состава Высшей Школы с президентом Турецкого Института Стандартов (ТИС) Сабахаттином Коркмазом, генеральным секретарем ТИС Мехметом Боздемиром и представителем ТИС в Азербайджане Селимом Челеби, сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН.

Поприветствовав гостей, ректор БВШН Эльмар Гасымов выразил удовлетворение от пребывания гостей в Высшей Школе. Он отметил, что для достижения высоких показателей качества осуществлены все необходимые меры по обеспечению здоровой деятельности, охраны труда и окружающей среды в БВШН. Он подчеркнул важность сотрудничества БВШН со структурами ТИС в этом направлении, поскольку это будет способствовать дальнейшему развитию.

Президент ТИС Сабахаттин Коркмаз подчеркнул, что впервые находится в Азербайджане и выразил чувства удовлетворения от своего пребывания в Баку и БВШН. Он отметил успешную деятельность БВШН по внедрению международных стандартов за короткий срок и выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества между возглавляемой им структурой и БВШН. С.Коркмаз сказал о значимости проводимых тренингов ТИС по информационной безопасности, добавив что взаимное сотрудничество будет выгодным для обеих сторон и позволит установить двусторонние отношения.

В завершении встречи был проведен обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Отметим, что БВШН является первым и единственным вузом, получившим международные сертификаты по трем направлениям стандарта ISO: ISO 9001 "Система менеджмента качества", ISO 14001 "Система экологического менеджмента", OHSAS 18001 "Система менеджмента охраны труда и техники безопасности". В декабре 2014 года аудиторы ТИС, осуществив оценочные мероприятия по внедрению международных стандартов в БВШН, подтвердили применение во всех структурных подразделениях Высшей Школы принятых в мире систем менеджмента качества, экологии, охраны труда и техники безопасности в соответствии со стандартами ISO.