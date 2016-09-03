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    Президент SOCAR: С оплатой за обучение азербайджанских студентов в Грузии не будет никаких проблем

    Проблемы нашли свое решение и плата за обучение студентов будет произведена

    Марнеули. 3 сентября. REPORT.AZ/ С оплатой за обучение азербайджанских студентов, получающих образование в Грузии при финансовой поддержке SOCAR, не будет никаких проблем.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на встрече с общественностью Марнеульского района в Грузии заявил президент Государственной нефтяной компании Азербайджана Ровнаг Абдуллаев

    "Возникли проблемы с оплатой за обучение студентов по независящим от нас причинам. Однако проблемы уже нашли свое решение, и плата за обучение студентов будет произведена”, - добавил президент SOCAR.

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