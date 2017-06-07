Президент швейцарского университета SSHE побывал в Бакинской Высшей Школе Нефти

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Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Президент действующего в Швейцарии частного университета SSHE (Swiss School of Higher Education) Марьям Гамурзиева, профессор Нармина Гараева и координатор вуза по проектам в Баку Наргиз Надирова побывали в Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) и встретились с ректором Эльмаром Гасымовым.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, ректор БВШН проинформировал гостей об основных направлениях деятельности Высшей школы, ее международных связях, достигнутых за короткое время успехах и недавно введенном в строй новом кампусе вуза. Он также сообщил, что в БВШН поступают абитуриенты, получившие самые высокие баллы на вступительных экзаменах, и отметил, что все пять абитуриентов, набравших 700 баллов на вступительных экзаменах по 1 группе специальностей на 2017/2018 учебный год, выбрали для продолжения учебы Высшую школу.

Президент университета Марьям Гамурзиева рассказала об учебных программах бакалавриата и магистратуры в области менеджмента в руководимом ею вузе, в том числе по специальности "Менеджмент в сфере нефтегазовой промышленности".

На встрече были также обсуждены перспективы налаживания сотрудничества двух вузов.