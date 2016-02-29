Президент НАНА: Терминологическая комиссия должна отказаться от вопроса регулирования собственных имен

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ "Терминологическая комиссия должна отказаться от вопроса регулирования собственных имен".

Как сообщает Report, об этом заявил президент НАНА, председатель Терминологической комиссии при Кабинете министров Азербайджанской Республики Акиф Ализаде.

Он отметил, что для регулирования собственных имен следует создать специальные структуры: "Регулирование имен собственных не входит в полномочия Терминологической комиссии. В Положении комиссии нет ни одного пункта в связи с именами собственными. Отдел "Имена, фамилии" в составе комиссии нужно отделить".

Вице-президент НАНА Иса Габиббейли предложил создать отдельную комиссию по регулированию собственных имен в составе президиума.