​Президент НАНА подарил Музею истории ковер

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) академик Акиф Ализаде вручил Национальному музею истории Азербайджана в качестве подарка гянджинский ковер, сотканный по случаю 70-летия НАНА.

Об этом Report сообщили в пресс-службе музея.

На шерстяном ковре соткано изображение здания Президиума НАНА, памятник Низами, а вокруг него - исторические памятники Гянджи.

В нижней части ковра соткана надпись "Национальная академия наук Азербайджана".