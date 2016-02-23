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    ​Президент НАНА подарил Музею истории ковер

    В нижней части ковра соткана надпись Национальная академия наук Азербайджана

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) академик Акиф Ализаде вручил Национальному музею истории Азербайджана в качестве подарка гянджинский ковер, сотканный по случаю 70-летия НАНА.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе музея.

    На шерстяном ковре соткано изображение здания Президиума НАНА, памятник Низами, а вокруг него - исторические памятники Гянджи.

    В нижней части ковра соткана надпись "Национальная академия наук Азербайджана". 

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