Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Президент Международной тюркской академии: Азербайджан гордится своими великими учеными

    Наука и образование
    • 04 декабря, 2025
    • 12:02
    Президент Международной тюркской академии: Азербайджан гордится своими великими учеными

    Азербайджан гордится своими великими учеными.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Международной тюркской академии Шахин Мустафаев на международной конференции "Юсиф Мамедалиев: Наука. Наследие. Инновации", посвященной 120-летнему юбилею академика Юсифа Мамедалиева.

    По его словам, благодаря таким ученым, как Юсиф Мамедалиев, в общественной и интеллектуальной среде Азербайджана формируется поколение известных во всем мире ученых.

    "Азербайджанский народ продолжит продвигаться по пути науки и прогресса, и на этом пути, конечно же, блестящие идеи, заложенные академиком Юсифом Мамедалиевым, всегда будут освещать наш путь. В свою очередь Международная тюркская академия готова внести значимый вклад в развитие азербайджанской науки, а также науки всего Тюркского мира и тюркских государств и народов".

    Юсиф Мамедалиев 120-летие конференция тюркская академия
    Beynəlxalq Türk Akademiyasının prezidenti: Azərbaycan böyük alimləri ilə fəxr etməlidir
    Elvis

    Последние новости

    12:31

    Представители Азербайджана и Афганистана обсудили сотрудничество в сфере юстиции

    Внешняя политика
    12:28

    Джейхун Байрамов принимает участие в СМИД ОБСЕ в Вене

    Внешняя политика
    12:27

    Завтра в Азербайджане местами ожидаются ливни

    Другие
    12:27

    Делегация Совбеза ООН прибыла в Сирию за несколько дней до годовщины свержения Асада

    Другие страны
    12:23

    Дочь Юсифа Мамедалиева поблагодарила президента Ильхама Алиева за уважение к памяти академика

    Наука и образование
    12:21

    Лидия Брито: ЮНЕСКО с нетерпением ждет продолжения сотрудничества с Азербайджаном

    Наука и образование
    12:19

    AZAL вводит услугу страхования от возможных изменений в расписании рейсов

    Инфраструктура
    12:17

    В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,2

    Другие страны
    12:17
    Фото
    Видео

    АПБА провело рейд на Ясамальском базаре и около станции метро "Иншаатчылар"

    Здоровье
    Лента новостей