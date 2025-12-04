Президент Международной тюркской академии: Азербайджан гордится своими великими учеными

Азербайджан гордится своими великими учеными.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Международной тюркской академии Шахин Мустафаев на международной конференции "Юсиф Мамедалиев: Наука. Наследие. Инновации", посвященной 120-летнему юбилею академика Юсифа Мамедалиева.

По его словам, благодаря таким ученым, как Юсиф Мамедалиев, в общественной и интеллектуальной среде Азербайджана формируется поколение известных во всем мире ученых.

"Азербайджанский народ продолжит продвигаться по пути науки и прогресса, и на этом пути, конечно же, блестящие идеи, заложенные академиком Юсифом Мамедалиевым, всегда будут освещать наш путь. В свою очередь Международная тюркская академия готова внести значимый вклад в развитие азербайджанской науки, а также науки всего Тюркского мира и тюркских государств и народов".