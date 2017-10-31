Президент компании Statoil Azerbaijan в Бакинской высшей школе нефти

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Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Президент компании Statoil Azerbaijan Фавад Гурайши и возглавляемая им делегация Statoil в Азербайджане посетили с визитом Бакинскую высшую школу нефти (БВШН). Они встретились с ректором Высшей школы Эльмаром Гасымовым, который тепло приветствовал гостей. Затем прошла беседа за круглым столом, на которой состоялось обсуждение многих вопросов, представляющих взаимный интерес.

Как сообщает Report, в ходе встречи ректор Эльмар Гасымов подчеркнул большую роль, которую Statoil, являющаяся крупнейшей нефтегазовой компанией Норвегии, играет в реализации международных нефтяных проектов в стране, и многолетнюю плодотворную деятельность компании в Азербайджане. Отметив, что БВШН и Statoil Azerbaijan связывает долгосрочное и крепкое сотрудничество, он выразил уверенность на успешное развитие этих партнерских отношений в дальнейшем. По словам ректора Высшей школы, студенты БВШН интересуются деятельностью и проектами Statoil в Азербайджане. Эльмар Гасымов обратился к Фаваду Гурайши с просьбой посетить БВШН вновь и выступить перед студентами с презентацией на тему "Лидерство и карьера" и поделиться собственным опытом карьерного роста.

Фавад Гурайши, который возглавляет офис компании в республике с первого июля этого года, поблагодарил ректора Эльмара Гасымова за теплый прием и выразил готовность выступить перед студентами БВШН на интересующую их тему. Затем он представил ответственных сотрудников Statoil Azerbaijan: главного советника по технологиям разработки пластов Гурбата Агаева, менеджера по финансам, кадрам и поддержке бизнеса Эмина Халилова, технического менеджера по месторождению Азери-Чираг-Гюнешли и экспортного трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан Эндре Иварруда и главного консультанта по управлению информацией Нигяр Мамедову.

Гости были ознакомлены с основными направлениями деятельности БВШН, в том числе программами производственной стажировки студентов в нефтяных компаниях. Они высоко оценили статистические показатели уровня знаний студентов. Была достигнута договоренность о том, что президент Statoil Azerbaijan Фавад Гурайши посетит новый кампус БВШН и выступит перед студентами и преподавателями вуза.

В заключение встречи была сделана фотография на память.