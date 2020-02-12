Президент Ильхам Алиев назначил нового ректора

Президент Ильхам Алиев назначил нового ректора

12 февраля, 2020 18:26

https://report.az/storage/news/751a105edeba5bbe01005ef3d0e84222/2e714a6c-4657-48e5-80bd-cd94d7d85527_292.jpg Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Азада Новрузова ректором Нахчыванского института учителей. Как сообщает Report, согласно распоряжению, Азад Севиндик оглу Новрузов назначен ректором Нахчыванского института учителей.

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