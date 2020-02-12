Президент Ильхам Алиев назначил нового ректора

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Азада Новрузова ректором Нахчыванского института учителей.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, Азад Севиндик оглу Новрузов назначен ректором Нахчыванского института учителей.
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Азада Новрузова ректором Нахчыванского института учителей.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, Азад Севиндик оглу Новрузов назначен ректором Нахчыванского института учителей.
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