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Президент Ильхам Алиев назначил нового ректора

Президент Ильхам Алиев назначил нового ректора

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Азада Новрузова ректором Нахчыванского института учителей.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, Азад Севиндик оглу Новрузов назначен ректором Нахчыванского института учителей.

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