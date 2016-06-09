​Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о реализации проекта Азербайджано-французского университета

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о реализации проекта "Совместный Азербайджано-французский университет (UFAZ)".

Как сообщает Report, распоряжение издано в целях усовершенствования системы высшего образования в Азербайджанской Республике и расширения связей с престижными вузами Франции, а также создания для граждан Азербайджанской Республики возможности получения на родине без выезда за границу качественного образования в рамках стандартов высшего образования ведущих стран, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики и в связи с распоряжением президента Азербайджанской Республики "Об утверждении Письма о намерениях по Азербайджано-французскому университету между министром образования Азербайджанской Республики и министром национального образования, высшего образования и научных исследований Французской Республики" от 22 мая 2015 года номер 1242.

Согласно распоряжению, высшим учебным заведениям Азербайджанской Республики, привлеченным к проекту UFAZ, предоставляется право самостоятельного отбора студентов по результатам приемных экзаменов, проведенных юридическим лицом публичного права – Государственным экзаменационным центром Азербайджанской Республики.

В документе установлено, что высшие учебные заведения Азербайджанской Республики, привлеченные к проекту UFAZ, обладают правом совместного управления применяемыми ими образовательными программами соответствующих высших учебных заведений Французской Республики. Кроме того, в случае, если позволяет материально-техническая база, они могут проводить прием студентов на платной основе сверх числа получающих образование за счет государства, установленного для проекта UFAZ.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено ежегодно устанавливать число студентов, получающих образование за счет государства в рамках проекта UFAZ, решить вопросы организации материально-технической базы и финансирования операционных расходов высших учебных заведений Азербайджанской Республики, которые будут привлечены к проекту UFAZ, решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.