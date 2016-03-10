​Президент Болгарии стал почетным доктором БГУ

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в рамках визита в Азербайджан президент Болгарии Росен Плевнелиев посетил Бакинский государственный университет (БГУ), где прошло собрание, посвященное вручению гостю диплома почетного доктора БГУ.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу вуза, в своем выступлении ректор БГУ, академик Абель Магеррамов, поприветствовав президента Болгарии, членов Ученого Совета БГУ и гостей, обозначил этот день одним из исторических и знаменательных дней для БГУ, так как старейший вуз страны принимает одного из самых известных политиков мира, президента братской Республики Болгария. Ректор БГУ остановился на основных вехах деятельности президента Болгарии, внесших достойный вклад в развитие науки, образования и демократии.

Академик Абель Магеррамов особо отметил, что с избранием на пост президента Болгарии высокий гость в вопросе Нагорного Карабаха оказывает постоянную поддержку Азербайджану, придает большое значение развитию двусторонних отношений между Азербайджаном и Болгарией.

Ректор БГУ огласил решение Ученого совета БГУ о присвоении президенту Болгарии диплома почетного доктора БГУ. Росен Плевнелиев удостоен этого звания "за содействие миру во всем мире, большую роль в укреплении дружественных отношений между народами, неоценимые заслуги в развитие братских отношений между Азербайджаном и Болгарией, поддержку развития науки и образования". Ректор Абель Магеррамов поздравил гостя и вручил ему диплом и атрибуты почетного доктора БГУ.

Выступая с ответным словом, Росен Плевнелиев поблагодарил академика Абеля Магеррамова, коллектив БГУ и членов Ученого совета университета. Президент Болгарии отметил, что ему приятно быть почетным доктором такого солидного вуза, как БГУ.

Высокий гость отметил заинтересованность в дальнейшем развитии азербайджано-болгарских отношений, в том числе в области образования. В конце мероприятия президент Болгарии ответил на вопросы студентов.