​Президент Азербайджана принял участие в открытии полной средней школы №2 села Неграм Бабекского района

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках поездки в Нахчыванскую Автономную Республику принял участие в открытии полной средней школы номер 2 села Неграм Бабекского района.

Как сообщает Report, глава государства разрезал ленту в знак открытия школы.

Внимание и забота президента Ильхама Алиева о развитии образования в стране еще раз подтверждают, что данная сфера входит в число важных приоритетов государственной политики. За минувшие годы в нашей стране построено такое количество школ, которое не строилось никогда, возведены новые корпуса для многих школ, этот процесс охватывает и самые отдаленные населенные пункты. Проведена важная работа по укреплению материально-технической базы школ, во всех средних учебных заведениях созданы компьютерные классы, подключенные к интернету.

Фонд Гейдара Алиева оказывает всяческую поддержку этой программе деятельности, реализуемой на государственном уровне. Основная цель, поставленная Азербайджанским государством в области образования, заключается в приведении ее в соответствие с требованиями глобализирующегося мира. Принимаемые комплексные меры направлены на решение проблем, напрямую влияющих на уровень образования, - строительство современных зданий для школ, создающих возможность для построения учебного процесса на уровне требований дня. Одним из таких учебных заведений является полная средняя школа номер 2 села Неграм Бабекского района.

Глава государства был проинформирован о том, что Неграмская сельская полная средняя школа номер 2 является одним из многочисленных учебных заведений, построенных или капитально отремонтированных в автономной республике. Общая площадь трехэтажного здания школы составляет 5165 квадратных метров. Здесь обучаются 990 учащихся. В их распоряжение переданы 42 класса, химическая, физическая и биологическая лаборатории, военный кабинет. Кроме того, выделены 2 специальных класса для обучения шахматам. Библиотека, учительская, спортзал оснащены необходимым оборудованием. В школе установлены 5 электронных досок, которые посредством оптических кабелей подключены к интернету.

Президенту Ильхаму Алиеву было сообщено, что 221 школа автономной республики может одновременно создать прямую связь с Площадью флага в городе Нахчыван, что позволяет посредством телемоста проводить уроки на различные темы. Неграмская сельская полная средняя школа номер 2 также подключена к данной системе. Школа оснащена всей необходимой инфраструктурой.