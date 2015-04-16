​Презентован официальный сайт Бакинской Высшей Школы Нефти

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Состоялась презентация официальной веб-страницы http://www.bhos. edu.az Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН). В мероприятии приняли участие ректор, профессорско-пре подавательский состав и студенты БВШН.

Открывая мероприятие, ректор БВШН Эльмар Гасымов сказал, что как в современном и глобализированно м мире роль интернета, информационных технологий, социальных сетей, онлайн-медиа, виртуальных источников значима в формировании общественно-поли тической и экономической жизни всех стран мира, так же появление веб-страниц научных и образовательных учреждений важно для развития данной сферы, расширения международных связей в этом направлении, быстрого и доступного приобретения учебных программ и пособий. Отмечая, что пресса и общественность всегда уделяют большое внимание и интерес к деятельности БВШН и в современном периоде большая часть информации приобретается посредством интернета, ректор отметил, что учитывая все это, появилась необходимость создания официальной веб-страницы БВШН. Он подчеркнул, что желающие узнать подробную информацию о деятельности БВШН и последних новостях вуза, смогут воспользоваться официальной веб-страницей Высшей Школы.

Затем начальник Отдела электронного обучения БВШН презентовал официальный сайт Высшей Школы и проинформировал участников мероприятия об оформлении, содержании, возможностях, правилах пользования сайта. В презентации было отмечено, что на сайте помимо информации о деятельности БВШН, также размещена информация о проводящихся мероприятиях в Высшей Школе, структурных и академических отделах, студенческой жизни, статических данных, международных связях, местных и зарубежных гостях БВШН. Для ознакомления иностранцами информации о БВШН, сайт, помимо азербайджанского языка, также функционирует на английском языке. Кроме того, на сайте создан специальный отдел "Календарь", в котором размещается информация о запланированных на будущее мероприятиях, семинарах, конференциях и других новшествах Высшей Школы. Ш.Хуршудов также сообщил, что студентам БВШН и их родителям предоставлены специальные пароли и коды для эффективного пользования веб-страницей. Он добавил, что эта технология позволит родителям и студентам внимательно следить за посещаемостью и оперативно получать результаты экзаменов. Ш.Хуршудов отметил, что на сайте также размещена видео и фото информация об академической и социальной деятельности студентов.