В БВШН прошла презентация для студентов "Поколение Y и новые рабочие места"

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ При финансовой и организационной поддержке компании SOCAR Turkey в Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) прошла презентация "Поколение Y и новые рабочие места".

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью Высшей школы.

Презентацию для студентов вуза провела турецкий эксперт Эврим Куран, директор по Ближнему Востоку Universum, крупнейшей международной компании по проведению исследований и консультаций в области бренда работодателя.

На презентации присутствовали ректор БВШН Эльмар Гасымов, директор по работе с персоналом SOCAR Turkey Сибель Угур и менеджер отдела по привлечению специалистов и управлению кадрами холдинга PETKIM Petrokimya Holding A.S. Бахруз Бабаев.

Ректор Высшей школы Эльмар Гасымов выразил признательность руководству SOCAR Turkey за внимание к вузу и за проведение презентации, организованной в рамках социальных проектов компании. Говоря об особенностях представителей поколения Y, родившихся между 1980 и 1995 годами, и их занятости в 21 веке, Эврим Куран затронула такие темы, как современная демографическая ситуация в мире и происходящие в ней процессы, взаимоотношения нескольких поколений в мире бизнеса, профессиональная деятельность поколения Y и важность соответствия требованиям профессии без потери своей индивидуальности для его представителей. Она особо подчеркнула, что сегодня разным поколениями необходимо свободно владеть цифровыми технологиями, в том числе и для того, чтобы лучше понимать друг друга. Затем Эврим Куран ответила на многочисленные вопросы студентов.

В заключение ректор Эльмар Гасымов поблагодарил директора по работе с персоналом SOCAR Turkey Сибель Угури, эксперта Эврим Куран за визит и вручил им плакету "Почетный гость БВШН". Во время пребывания в Высшей школе гости ознакомились с кампусом и его инфраструктурой, а также условиями, созданными для учебы, отдыха и проживания студентов.

Известный турецкий специалист Эврим Куран – одна из основателей компании Dinamo Consulting, созданной в 2006 году. Она является инициатором и куратором крупнейшей региональной конференции "People Make the Brand" по созданию бренда работодателя, проводимой с 2013 года, а также автором ряда статей и публикаций.