Минобразования: Препятствий для проведения конкурса по смене места работы учителей нет

Смена места работы учителей осуществляется в электронной форме, поэтому проведению конкурса в этом году нет никаких препятствий.

Как сообщили Report в Минобразования, кандидаты, прошедшие регистрацию в сроки и подтвердившие свои заявки, получат шанс сменить место работы.

Кроме того, пока нет решения о переносе конкурса по приему учителей на работу в общеобразовательные учебные заведения, который в едином порядке проходит летом. Принимаются необходимые меры для проведения тестового экзамена и собеседования конкурса.

В зависимости от текущей санитарно-эпидемиологической обстановки в стране и внедряемыми в связи с этим правилами будет принято соответствующее решение, о котором общественность будет поставлена в известность.