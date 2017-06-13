Преподаватель БВШН: Наши студенты сравнимы со студентами лучших вузов мира - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ В рамках проекта отдела по связям с общественностью Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) "Я – учитель БВШН", посвященного преподавателям вуза, на вопросы отвечает старший преподаватель кафедры Инженерии нефти и газа БВШН Фарад Камьяби.

Report предлагает данное интервью:

– Первый вопрос – традиционный: почему вы выбрали профессию педагога?

– Я всегда любил преподавать и учить – так же, как и учиться. С самого начала учебы на первом курсе я вел занятия по разным предметам, от уроков математики в средней школе до курсов по гидромеханике и перспективному проектированию в университете. А вопросы студентов помогали больше узнавать и мне самому. Была и еще одна причина, которую я хотел бы назвать: это желание поступить на кафедру в одном из лучших университетов, где я мог бы работать творчески и совершенствовать свои знания как в области науки, так и в области менеджмента, что, в конечном итоге, помогает мне жить полноценной и сбалансированной жизнью.

– Расскажите о себе. Где вы учились и с чего начался ваш путь преподавателя?

– Я поступил в Нефтяной технологический университет в городе Ахваз в Иране в 2008 году и стал студентом факультета "Разработка месторождений". В университете я понял, что меня интересуют такие предметы, как "Моделирование" и "Методы повышения нефтеотдачи", и что эти дисциплины полностью отвечают моему складу мышления. В 2012 году я был принят на курс магистратуры по своей специальности – "Разработка месторождений" – в Норвежский университет естественных и технических наук. Во время учебы, стремясь к более глубоким знаниям в этой области, я сотрудничал с компанией по разработке имитационного программного обеспечения. С марта 2015 года я благополучно работаю в БВШН.

– У каждого студента есть любимый преподаватель. Расскажите о своем любимом преподавателе в пору вашего студенчества.

– Среди моих профессоров было очень много знающих специалистов. Моими любимыми профессорами были те, кто обращал главное внимание на суть проблемы и кто был готов выслушать и обсудить самые спорные идеи студентов. Именно это делало дискуссии в аудитории живыми и интересными.

– Расскажите о ваших студентах. Какие они? Каким вы видите их будущее?

– Большинство из них – полные энергии молодые люди с высокой мотивацией, которые стремятся учиться и решать задачи, стоящие перед ними в БВШН. Они получают первоклассное образование, но, к сожалению, стремление к поверхностным знаниям стало привычкой для некоторых студентов, и это не только в нашем вузе. Однако я верю, что наши выпускники, получившие образование в БВШН, смогут успешно конкурировать с выпускниками самых известных университетов мира.

– Какой вы представляете себе Бакинскую Высшую Школу Нефти через десять лет?

– Высшая школа нефти – молодой, динамично развивающийся вуз, который может стать лучшим в Азербайджане. Думаю, пришло время начать новую фазу развития вуза, усилить существующие связи с отраслью, вести больше исследований научно-прикладного характера и активнее привлекать молодых талантливых интеллектуалов учиться и работать в Высшей школе. В этом – залог блестящего будущего нашего вуза.

– Чем занимаетесь в свободное время?

– Считаю себя страстным альпинистом и всегда ищу живописные места для своего увлечения. Поэтому я предпочитаю проводить свободное время на свежем воздухе. А еще мне очень интересно изучать новые языки.

– Что бы вы пожелали первым выпускникам Бакинской Высшей Школы Нефти?

– Прежде всего, я посоветовал бы им осознавать важность своей профессии и ответственность, которую они будут нести; извлекать пользу из каждой минуты учебы и впитывать знания, которые им дают профессора; учиться быть ответственными и работать в рамках правил и процедур, соблюдая деловую этику. И, наконец, я желаю им всяческих успехов в их дальнейшей учебе и карьере.