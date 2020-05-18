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Прекращены строительные работы на территории исторического памятника в Гобустане

Прекращены строительные работы на территории исторического памятника

"До проведения исследовательских работ остановлено строительство на территории памятника, относящегося к истории Кавказской Албании. После археологических раскопок строительство будет возобновлено". 

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом Института археологии и этнографии НАНА, руководитель региональной археологической экспедиции Акиф Гулиев. 

По его словам, в ближайшее время на указанной территории начнутся исследовательские работы и памятник будет зарегистрирован Министерством культуры Азербайджана: "Проведение археологических раскопок может состояться по итогам совместного решения Института археологии и этнографии НАНА и Министерства культуры". 

Отметим, что 10 мая в Институт археологии и этнографии НАНА поступила информация от заведующего сектором ведения госреестра, контроля за памятниками и исследованиями Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Минкультуры Парвиза Наджафова об обнаружении в ходе строительства школы в селе Сюндю Гобустанского района образцов древней фаянсовой посуды.

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