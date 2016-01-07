​Представители СМИ проследили за ходом экзаменов в АГУНП

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Сегодня при организационной поддержке министерства образования в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности (АГУНП) был организован медиатур для знакомства с ходом экзаменационной сессии.

Как сообщает Report, в нем приняли участие представители более 20-ти СМИ.

Журналисты проследили за ходом экзаменов в нескольких аудиториях университета и ознакомились с процессом проверки ответов.

Как сообщил ректор АГУНП Мустафа Бабанлы, в возглавляемом им вузе экзамены проводятся в письменной форме: "При тестовом экзамене студенты заранее готовятся и заучивают ответы. Тестовый экзамен приводит к пассивности студентов. Поэтому мы возобновили письменный экзамен и немного упростили экзаменационные вопросы. Согласно последним результатам, 95% студентов показали положительный результат, что является хорошим показателем. В нашем университете учебный процесс полностью прозрачен".

В интервью журналистам начальник Центра информационно-коммуникационных технологий университета, доцент Осман Мирзоев заявил, что экзаменационный процесс проводится в напряженной рабочей обстановке с условием соблюдения прозрачности: "В Азербайджанской государственной нефтяной академии (АГНА) есть следующие факультеты: геологическая разведка, химические технологии, энергетика, автоматизация производственных процессов, экономика, экономические отношения и менеджмент и другие. Экзамены в АГНА проводятся в смешанных группах в оснащенных камерами аудиториях. За экзаменационным процессом следят наблюдатели, количество которых соответствует числу групп. Наблюдателями являются представители других факультетов.

На экзамен предоставляется 2 часа и каждый билет состоит из 5 вопросов. Написанные ответы кодируются в анонимной форме. Данная система предоставляет высокую гарантию для обеспечения прозрачности. Экзамены управляются из Экзаменационного центра".

В университете также созданы условия для наблюдения родителями за экзаменационным процессом. Предъявив удостоверение личности, каждый родитель сможет присутствовать на экзаменах.

Отметим, что экзамены на заочном отделении АГУНП начались 22-го, а на очном - 29 декабря.