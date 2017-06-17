Представитель обсерватории: Вчера произошла геомагнитная буря

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ 16 июня после полудня произошла геомагнитная буря. Буря по 5-бальной шкале достигла класса G-1.

Об этом Report заявил замдиректора Шемахинской астрофизической обсерватории Эльчин Бабаев.

По его словам, космическое явление, продолжившееся до утра сегодняшнего дня, идет к спаду: "Поэтому ее можно рассматривать как кратковременную бурю. Причиной бури стало возникновение на поверхности Солнца очередной дыры. Но из-за небольших размеров был слабый эффект. Несмотря на это, образовалась буря, относящаяся к классу G-1".

Представитель обсерватории добавил, что в настоящее время на поверхности Солнца царит относительное спокойствие. Несмотря на наличие 28 пятен и 2-х групп пятен на поверхности Солнца сильных солнечных вспышек не наблюдается: "Завтра геомагнитная ситуация постепенно вернется в прежнее состояние. Из-за кратковременной бури могло возникнуть чувство дискомфорта у группы риска".