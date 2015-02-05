Представитель МИД Хикмет Гаджиев прочел лекцию студентам БГУ

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев прочел лекцию студентам-журнал истам Бакинского государственного университета (БГУ). Как сообщили Report в отделе по прессе и информации БГУ, декан факультета журналистики, профессор Гамид Велиев, представляя гостя, отметил, что Хикмет Гаджиев является выпускником факультета международных отношений. В то же время, он является выпускником Академии обороны НАТО, Университета ULB Бельгии, Центра по исследованию вопросов безопасности Дж.Маршала.

Хикмет Гаджиев рассказал о деятельности руководимой им структуры и принципах ее работы, о деятельности структуры в социальных сетях. В ходе встречи гость ответил на вопросы местных и иностранных журналистов. Были даны ответы и на вопросы студентов-журнал истов.